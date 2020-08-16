Скончался младший брат президента США Дональда Трампа
16 августа
22:36 2020
Президент США Дональд Трамп отдал дань уважения своему «лучшему другу» и младшему брату, после его смерти, сообщают ВВС.
В возрасте 71 года, после продолжительной болезни, в больнице Нью-Йорка скончался младший брат президента США Дональда Трампа Роберт Трамп. Причины кончины Роберта Трампа семьей не разглашаются. «Он был мне не просто братом, он был мне лучшим другом», – сказал Дональд Трамп в официальном заявлении.
Известно, что Роберт провел более недели на интенсивной терапии в одной из больниц Манхэттена.
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