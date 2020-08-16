В возрасте 29 лет в Лондоне скончался внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Айсултан Назарбаев предположительно умер от остановки сердца, сообщают ВВС.

Айсултан был средним сыном Дариги Назарбаевой – старшей дочери бывшего президента Казахстана. 26-го августа молодому человеку должно было исполниться 30 лет. Своей скорбью от кончины сына поделилась сама Дарига на сайте фонда Назарбаева.

Айсултан проходил принудительное лечение в наркологической клинике, после оказания сопротивления полицейскому. Находясь под наркотическим опьянением, он набросился на служителя правопорядка и укусил его. Айсултан признал, что употреблял наркотики и прошел лечение в частной клинике. Связана ли его гибель с употреблением наркотиков не известно.

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