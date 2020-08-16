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Газета "Кишиневские новости"

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В Минске прошел самый масштабный «Марш свободы» против Лукашенко

16 августа
22:06 2020
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Сегодня, 16-го августа, в Минске состоялся самый масштабный митинг за всю историю существования независимой Белоруссии, на него вышло более 100 тысяч человек. Об этом сообщает ресурс Euroradio.

Под выкрики «Уходи!», «Не забудем, не простим!» и «Жыве Беларусь!» у стелы «Минск – город-герой» собралось по разным оценкам от 100 до 200 тысяч граждан. Марши свободы одновременно прошли во многих других городах Белоруссии – Бресте, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других. По заявлению Лукашенко, митинги против его власти спровоцированы врагами с Запада.

Параллельно с Маршами свободы прошла и акция сторонников Лукашенко, на которой выступил сам президент.

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