Сегодня, 16-го августа, в Минске состоялся самый масштабный митинг за всю историю существования независимой Белоруссии, на него вышло более 100 тысяч человек. Об этом сообщает ресурс Euroradio.

Под выкрики «Уходи!», «Не забудем, не простим!» и «Жыве Беларусь!» у стелы «Минск – город-герой» собралось по разным оценкам от 100 до 200 тысяч граждан. Марши свободы одновременно прошли во многих других городах Белоруссии – Бресте, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других. По заявлению Лукашенко, митинги против его власти спровоцированы врагами с Запада.

Параллельно с Маршами свободы прошла и акция сторонников Лукашенко, на которой выступил сам президент.

Читайте также: На волне больших денег с 17 по 23 августа 5 знаков зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа