С продолжением протестов в Белоруссии ситуация все больше накаляется. В сети появляются новые кадры нападения представителей правоохранительных органов на мирное население. Ресурс Euroradio опубликовал на своем YouTube-канале видео, пролившее свет на обстоятельства смерти участника акции протеста Александра Тарайковского.

10 августа во время массовых протестов в Минске, вызванных несогласием с победой Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, погиб Александр Тарайковский. По официальным данным, Тарайковский погиб вследствие взрыва самодельного устройства, которое он собирался бросить в представителей ОМОНа. Однако на опубликованных кадрах видно, как мужчина с поднятыми руками идет в сторону солдат. В руках у него ничего нет. Заметна вспышка от выстрела, мужчина останавливается и начинает шататься, после чего падает навзничь.

Тысячи людей пришли возложить цветы и зажечь свечи на место гибели Тарайковского в день его похорон.

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