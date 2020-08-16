В Минске у зданий двух центральных телеканалов Беларусь-1 и ОНТ прошли акции протестов, сообщает Интерфакс.

Более 300 человек приняли участие в митингах, обвиняя телекомпании в безразличии и пропагандистской повестке. Протестующие пришли с плакатами «Покажите людям правду!» и требовали журналистов показывать полную картину происходящего в стране. Изначально телеканалы попросту игнорировали митинги.

Сотрудники Белтелерадиокомпании в знак солидарности с мирно протестующими приняли решение провести забастовку, чтобы центральный телеканал «просто встал». Заявление было сделано официально перед митингующими режиссером канала Беларусь-3 Натальей Бибиковой.

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