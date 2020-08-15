На левом берегу Днестра почтили память погибших в войне между Абхазией и Грузией, начавшейся 14 августа 1992 года, и продлившейся 413 дней, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Церемония прошла в городе Тирасполь. На ней представитель Абхазии в регионе Александр Ватаман заявил: «Каждый понимал, что если он не встанет на защиту своего отечества, если он не встанет на защиту своей родины, то не будет ни Абхазии, ни абхазов, ни памяти, ни языка – наследия абхазского народа». В мероприятии также участвовал заместитель главы внешнеполитического ведомства Приднестровья Александр Стецюк. Он напомнил присутствующим, что в 1993 году в боях в Абхазии погиб житель левобережья Днестра Роман Радковский. Непризнанное Приднестровье поддерживает тесные отношения с частично признанными: Нагорным Карабахом, Абхазией и Южной Осетией.

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