Он соединит континентальную часть страны с островом Сицилия

Идея надежно соединить эти две части страны возникла еще в античные времена. Тогда планировали построить мост, древние инженеры даже разработали множество проектов, но осуществиться им так и не было суждено.

В современной Италии пошли по другому пути. Здесь решено построить подводный тоннель под Мессинским проливом. В самом узком месте его ширина – примерно три километра. Проект уже утвержден премьер-министром страны.

Собственно, проект был готов еще три года назад, но по разным причинам начать его реализацию не удавалось. Планируется управиться со строительством в течение пяти лет. Сооружение самого тоннеля оценивается в полтора миллиарда евро. Но если учесть затраты на создание всей необходимой инфраструктуры, а также проведение археологических раскопок (регион может таить в себе множество ценных артефактов), сумма инвестиций возрастет до пяти миллиардов, пишет «Коммерсантъ».

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