Интернет наводнили кадры задержаний и страшных избиений мирного населения с массовых протестов в Белоруссии, начавшихся после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 9-го августа. ВВС удалось взять интервью у одного из пострадавших от полицейского произвола.

За время антиправительственных протестов, начавшихся после президентских выборов в Белоруссии, тысячи граждан были арестованы. В сети регулярно публикуются фотографии травм протестующих, полученных из-за столкновения с ОМОНом и полицейскими. Начавшиеся в ночь, после объявления результатов выборов, мирные протесты переросли в массовые беспорядки. В разгоне собравшихся служителями правопорядка применялась сила.

Мирно протестующих, отказывавшихся расходиться по домам, задерживали. По заявлению одного из пострадавших правоохранители от него требовали имена и контактные данные организаторов протеста и его подельников. В ходе допроса против задержанного использовали шокер.

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