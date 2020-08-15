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Газета "Кишиневские новости"

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В Белоруссии протестующих избивают и пытают шокером

В Белоруссии протестующих избивают и пытают шокером
15 августа
19:21 2020
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Интернет наводнили кадры задержаний и страшных избиений мирного населения с массовых протестов в Белоруссии, начавшихся после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах 9-го августа. ВВС удалось взять интервью у одного из пострадавших от полицейского произвола.

За время антиправительственных протестов, начавшихся после президентских выборов в Белоруссии, тысячи граждан были арестованы. В сети регулярно публикуются фотографии травм протестующих, полученных из-за столкновения с ОМОНом и полицейскими. Начавшиеся в ночь, после объявления результатов выборов, мирные протесты переросли в массовые беспорядки. В разгоне собравшихся служителями правопорядка применялась сила.

Мирно протестующих, отказывавшихся расходиться по домам, задерживали. По заявлению одного из пострадавших правоохранители от него требовали имена и контактные данные организаторов протеста и его подельников. В ходе допроса против задержанного использовали шокер.

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