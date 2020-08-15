Скорость поражения клеток кожи от воздействия лучей солнца невозможно вообразить

Специалисты американского Западного Резервного университета Кейза провели исследование и выяснили, что даже незначительные солнечные ожоги дают последствия, сохраняющиеся в организме долгие десятилетия.

В эксперименте ученые использовали специальный прибор – сверхбыстрый лазерный спектрометр. Устройство зафиксировало, что под воздействием солнечного света в ДНК человеческой кожи возникают поражения. Причем для их появления достаточно всего трех пикосекунд (чтобы понять, что это такое, мысленно разделите секунду на миллион, а получившуюся долю – еще на миллион). Вообразить эту скорость практически невозможно.

Специалисты пояснили, что ферменты клеток человека способны восстановить абсолютное большинство поражений от ультрафиолетового облучения. Но все-таки мизерное их количество – даже меньше одного процента – восстановить не удается. С годами происходит накопление таких повреждений, и окончиться это может печально – онкологическим заболеванием кожи.

Ученые надеются, что их исследование может быть полезным при разработке высокоэффективного солнцезащитного крема для предотвращения повреждений ДНК, сообщает «Medical Xpress».

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