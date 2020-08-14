В Государственной думе проверят депутатов на наличие второго гражданства, сообщает ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подчиненным направить соответствующие запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР. В соответствии с Российской Конституцией у парламентариев и значимых государственных чиновников не должно быть иностранного гражданства. Регулярно появляются слухи, что у того или иного политика есть второй паспорт. «Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие меры», – говорится в заявлении Володина, цитируемом пресс-службой Госдумы.

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