Представители двух американских спецслужб – Агентства национальной безопасности и Федерального бюро расследований – выступили со специальным заявлением, в котором говорится о том, что в операционной системе Linux появился русский «Дроворуб», сообщает «Военное обозрение».

Это шпионская программа, разработанная по заказу Главного управления Генерального штаба ВС России, распространением которой занимаются нанятые хакеры, уверены за океаном. Американцы полагают, что «Дроворуб» помогает взять под контроль компьютеры компаний, работающих в США, скачивать и загружать на них всевозможные файлы. В заявлении говорится, что программа является угрозой национальной безопасности страны. Все, возможно, так и есть, но вот у продукта российских хакеров какое-то странное название, житель Москвы или Благовещенска скорее всего назвал бы его «Лесоруб» или «Дровосек». Так благозвучнее.

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