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Газета "Кишиневские новости"

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Литовцев хотят «разбавить» белорусами

14 августа
18:36 2020
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Беспорядки в Белоруссии не особо отразятся на экономике Литвы, считают эксперты, цитируемые агентством Delfi.

При этом экономист Жигмантас Маурицас рекомендует властям не вводить каких-то санкций в отношении Минска, а просто открыть границу для желающих покинуть страну, охваченную протестами. «Литва может приглашать как можно больше белорусов… Чем меньше культурная и географическая разница, тем легче проходит интеграция. В Литву приезжают работники из Малайзии, Филипин, им интегрироваться сложнее, белорусам – намного легче. Большая часть притесняемых в Белоруссии – прозападные, их ценности похожи на наши. Это надо использовать. Университеты жалуются на нехватку студентов – пожалуйста. У нас не хватает специалистов в сфере ИТ, а в Белоруссии их избыток», – констатировал Маурицас. В последние пятнадцать лет около трети населения Литвы отправилось в Европу на заработки. В Вильнюсе рассчитывают за счет Белоруссии как-то решить демографические проблемы страны.

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