Въезд граждан Республики Молдова на территорию Италии запрещен до 7 сентября, но это не останавливает наших людей, желающих вернуться на свои рабочие места в Риме, Падуе или Милане, сообщает телеканал publlika.md

В итальянской газете La Repubblica появился материал, в котором рассказывается о том, что молдавские гастарбайтеры, дабы пробраться на Апеннинский полуостров, на молдо-румынской границе платят по сто евро с носа. Журналисты посчитали, что только за одну смену румынский пограничник на пункте пропуска с Джурджулештами кладет себе в карман около трех тысяч евро. Желающие попасть в Италию могут ознакомиться с подробностями криминального путешествия в социальных сетях. Там даже размещены номера телефонов «доброхотов», которые помогут за определенную сумму пересечь границу.

Читайте также: Зигзаг Удачи: Кого вынесет на дорогу счастья в сентябре

14 августа: Для 4 знаков зодиака Медовый спас станет точкой разлома