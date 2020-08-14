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Газета "Кишиневские новости"

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Молдаване платят по сто евро пограничникам, чтобы попасть в Италию

14 августа
17:01 2020
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Въезд граждан Республики Молдова на территорию Италии запрещен до 7 сентября, но это не останавливает наших людей, желающих вернуться на свои рабочие места в Риме, Падуе или Милане, сообщает телеканал publlika.md

В итальянской газете La Repubblica появился материал, в котором рассказывается о том, что молдавские гастарбайтеры, дабы пробраться на Апеннинский полуостров, на молдо-румынской границе платят по сто евро с носа. Журналисты посчитали, что только за одну смену румынский пограничник на пункте пропуска с Джурджулештами кладет себе в карман около трех тысяч евро. Желающие попасть в Италию могут ознакомиться с подробностями криминального путешествия в социальных сетях. Там даже размещены номера телефонов «доброхотов», которые помогут за определенную сумму пересечь границу.

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