Румыния не будет закупать в России вакцину от COVID-19, заявил на пресс-конференции президент страны Клаус Йоханнис, сообщает digi24.ro

Он объяснил это тем, что прививка не прошла третьего этапа испытаний и ее применение не было одобрено в ЕС. По мнению Йоханниса Румыния, как часть Евросоюза, будет закупать подобные средства только у стран, входящих в Союз. «ЕС поддерживает множество проектов и исследований, и мы надеемся, что в ближайшее время появится вакцина. Румыния тоже участвует в этом проекте – мы записались на первые 10 миллионов доз, когда они появятся в ЕС», – обнадежил журналистов Йоханнис. Такие страны как Бразилия и Филиппины, не связанные какими-то обязательствами перед Евросоюзом, выразили желание как можно быстрее получить из России вакцину от COVID-19.

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