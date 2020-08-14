Истинная цель протестов фермеров – повысить шансы некоторых конкурентов на президентских выборах этого года

Такое мнение высказал глава государства в рамках программы “Президент отвечает”.

Игорь Додон напомнил, что именно лидер ПДС Майя Санду обещала привести фермеров с сельхозтехникой в Кишинев.

«Цель протестов фермеров – попытаться повысить температуру до президентских выборов. Чего они требуют? Смены правительства. Представляете, что произойдет, если правительство падет, вы помните, что натворили те, из Гарварда? Цель этих протестов – повысить шансы на выборах, с интересами граждан они не имеют ничего общего. Откажемся от дестабилизации, нам этого не нужно», – сказал президент.

Фермеры из ряда районов вышли в эти дни на протесты и требуют от государства увеличения субсидий. Однако в прессу просочилась информация, что за этими акциями стоят активисты ПДС и ППДП.

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