Президент страны, Игорь Додон, приветствовал решение четырех парламентских партий сесть за стол переговоров. В рамках программы “Президент отвечает”, глава государства заявил, что люди ждут конкретных решение от этих политформирований.

«Наконец, четыре неолигархические партии решили обсудить важные вопросы. Я приветствую эти дискуссии, и важно, что Pro Moldova и ȘOR остались «за бортом». Люди ждут от депутатов решений, и я, как президент, готов эти решения поддержать», – заявил президент.

Напомним, что депутаты ДПМ, ПСРМ ППДП и ПДС в начале этой недели собрались за круглым столом, чтобы найти решения по наиболее насущным проблемам.

После первого раунда диалога было решено создать две рабочие группы: одну по поиску решений для поддержки аграриев в условиях засухи, и вторую по управлению ситуацией, связанной с пандемией COVID-19.

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