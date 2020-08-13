14 августа 2020 года (1 августа по старому стилю) в народе празднуют Медовый спас

История:

Начало Успенского поста в народе называют Медовым спасом. Установлен праздник был в честь изнесения Древ Животворящего Креста Господня. Освященный страданиями Господа нашего, Крест обрел необыкновенную чудодейственную силу. По древнему обычаю Честное Древо Креста проносилось по улицам Константинополя, чтобы защитить константинопольцев от болезней разных. И доступ к Древу Креста был у всех христиан вплоть до праздника Успения Пресвятой Богородицы. За время поста нас ждут три Спаса – начинается пост Медовым, продолжается Яблочным и Ореховым спасом.

Что можно и чего нельзя делать 14 августа 2020 года

Медовый спас имел и несколько других названий. Называли его Первым, так как он шел первым из трех. На юге его называли Маковым, так как в церкви освящались в этот день и головки мака. А в отдельных местностях был он Мокрым из-за того, что освящались воды рек и озёр. Крестьяне купались в освященных водах, считая, что набираются сил и здоровья.

Начиная в День Медового спаса, крестьяне распахивали поля для дальнейшего посева озимых, очищали гумна и готовили к зиме хозяйственные постройки. Женщины в этот день отправлялись в лес на сбор малины и других ягод.

Поверья и приметы:

Если первые созревшие ягоды малины были мелкими, то крестьяне сеяли рожь позже срока, а если крупными, то поля рожью засевали раньше.

В этот период кроме малины собирали плоды черемухи, которую сушили и зимой применяли как лекарство.