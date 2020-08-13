К вечеру 13 августа в Молдове зарегистрированы 390 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 8 – в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2215, из них первичных – 1752, а повторных 463.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 29087 человек, в том числе в Приднестровье – 1647.

Из 390 новых случаев на сегодняшний день 22 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 11, вспомогательный персонал -1.

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