Пять знаков зодиака впишутся в этот зигзаг и получат возможность круто изменить свою жизнь

Вот и идет к концу жаркое лето. Не за горами сентябрь – самый ласковый и нежный месяц яркой осени. Дни станут не такими жаркими, и это пробудит нас от знойной аморфности недавних отпусков. Солнышко будет мягким, но ласковый ветерок уже начнет вносить перемены в жизнь каждого из нас. А для кого-то этот пока ещё легкий бриз превратится в ветер перемен уже в первые дни сентября. Для одних он станет периодом сказочного счастья, для других – несказанной удачи, для третьих – временем безумных надежд.

Пять счастливчиков сентября – кто они?

ТЕЛЕЦ. Глобальное везение

Ветер перемен принесет Тельцам стойкую уверенность, что пришло их время и глобальные перемены вот-вот ворвутся в их жизнь. Надежда и оптимизм пробудят бурную активность в представителях этого знака, а Вселенная проследит, чтобы всё задуманное обязательно сбывалось. Все, что не получалось до сих пор, обязательно будет реализовано, а новые прибыльные проекты позволят Тельцу снова почувствовать себя Царём горы.

ВОДОЛЕЙ. Грандиозный успех

С ветром перемен в жизнь Водолеев ворвется грандиозный успех. Представители этого знака с осторожностью примут изменения. Они с самых первых дней сентября будут очень активно трудиться, не рассчитывая особо на манну небесную. Но каково же будет их удивление, когда уже первая неделя сентября покажет многократно возросшие возможности Водолея при условии, что Вселенная посылает тебе свежий ветер удачи и везение.

ВЕСЫ. Солидная прибыль

Часто скованные одной цепью больших и мелких обстоятельств, Весы вынуждены выполнять работу, которая им не по душе. Радуйтесь! Ветер перемен обеспечит представителей этого знака в сентябре таким количеством свободы, что голова будет кружиться от возможности двигаться в том направлении, о котором всегда мечталось, и достичь тех высот, которые раньше казались недосягаемыми. Вас ждет солидная прибыль, но придется избавиться от людей с негативной энергетикой.

БЛИЗНЕЦЫ. Головокружительные перспективы

Ветер перемен лишь подхватит летние успехи Близнецов и поднимет их на головокружительную высоту, которая обеспечит представителей этого знака неистощимой энергией и неукротимым желанием добиться большего. Уже в первой декаде сентября Близнецы ощутят тот мощный поток, который тащит их вперед и вверх, и, правильно расставляя цели, будут на огромной скорости покорять вершину за вершиной, закладывая основу будущих побед.

ОВЕН. Вулканическая активность

Разморенным летним зноем Овнам сентябрьский ветер перемен навеет творческого вдохновения. Осенняя свежесть заставит сконцентрироваться на делах и подарит представителям этого знака просто вулканическую активность. Желание сделать свою жизнь лучше будет необузданным. А стремление к победам станет так велико, что любые попытки конкурентов обойти Овна останутся лишь несбыточными мечтами.

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