В течение прошедшего дня, 12 августа, зарегистрировано еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 86-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Каушанского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 74-летняя женщина из Новоаненского района, 61-летняя женщина из Кагульского района, 77-летняя женщина из Кагульского района. На вечер 12 августа 19998 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 863 человека умерли от инфекции.

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