13 августа День Ангела у Анны, Антона, Арсения, Василия, Вениамина, Владимира, Георгия, Евдокима, Елизаветы, Ивана, Иосифа, Константина, Максима, Николая, Сергея, Степана, Юрия.

Добрые и честные, рожденные в этот день необыкновенно эмоциональные. Для них очень важно чувствовать, что их любят, понимать, что они нужны близким людям. Правильно выбрав свою дорогу в жизни, они обязательно будут счастливыми. Неуверенные в себе, они ждут поддержки. При этом хорошо прячут свою нерешительность за бравадой. Им важно знать мнение окружающих, которое они очень болезненно воспринимают, но, пересилив себя, умеют сделать правильный вывод и стать лучше. Они хорошо знают, на что способны, потому ищут применение своим талантам. Если находят, могут достичь определенных высот в карьере.

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Поздравляем именинников!

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