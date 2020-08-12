Еще один парламентарий из группы Pro Moldova подозревается в сокрытии собственности. Речь о Серджиу Сырбу, который с 2011 года скрывает свое имущество.

Депутат от ПСРМ Василе Боля имеет в виду два участка земли: площадью 0,0855 га, приобретенном в 1998 году за 146 206 леев, и площадью 0,0141, купленном в этом же году за 25 710 леев.

«Эти участки не были указаны в декларации об имуществе и интересах за 2011 год. Тогда же он скрыл еще два объекта недвижимости: дачу площадью 54,7 кв.м., приобретенную в 1998 году за 152 244 леев, и квартиру площадью 68,2 кв.м., приобретенную за 436 677 леев в 2012 году, но на основании инвестиционного контракта от 2008 года, что должно было быть отражено в декларации за 2011 год», – пишет Василе Боля в публикации на Facebook.

По словам депутата социалиста, Сырбу также скрыл факт владения автомобилем марки BMW, который он приобрел в 2009 году.

«Перечень нарушений продолжает кредит в размере 30 тысяч леев, взятый в 2006 году на 8 лет. Обратил внимание и на то, что в декларации за 2014 год Серджиу Сырбу указал займ в размере 20 тысяч леев, взятый в 2013 году до 2017 года, однако в декларации за 2013 год этого кредита нет. Учитывая вышеназванные нарушения и несоответствия, обратился в Национальное агентство по неподкупности для инициирования проверки деклараций депутата Серджиу Сырбу и его привлечения к ответственности», – подытожил социалист.

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