12 августа День Ангела у Анатолия, Ангелины, Валентина, Германа, Ивана, Максима, Павла.

Успешные и удачливые! Рожденных в этот день ждет великолепная карьера, так как Вселенная наградила их массой прекрасных качеств. Лидерские способности выгодно выделяют их в коллективе. Они очень рано получают возможность общаться с людьми высокого ранга и с большим опытом. Это подстегивает их амбициозность и заставляет быть более требовательным не только к себе, но и к коллегам. Необыкновенно креативные, с прекрасной интуицией и безупречной логикой, именинники этого дня легко находят выход из сложных ситуаций, за что их ценят и руководство, и деловые партнеры. Если не будут идти на неоправданный риск и пускаться в авантюры, станут успешными и счастливыми.

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Поздравляем именинников!

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