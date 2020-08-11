Луна в Тельце. Решайте любые финансовые вопросы

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 12 августа?

День ожидается довольно ровный. Луна в Тельце, а этот знак называю золотым не зря. Решайте любые финансовые вопросы, планируйте прибыльные дела, работайте на укрепление своего материального положения. День благоприятен для совершения больших и серьёзных покупок. Постарайтесь удержать внутренний баланс, избавьтесь от суеты – она будет только мешать, отнимая энергию, не поддавайтесь на авантюрные предложения и провокации, не отвечайте на агрессию. В этот день можно легко помириться с теми, с кем давно в ссоре, навести порядок в своих мыслях, пообщаться с друзьями. Среда – хороша как для умственной, так и для физической работы.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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