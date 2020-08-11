В ходе обсуждения председатель района проинформировал президента о ситуации в области сельского хозяйства и о проблемах, вызванных засухой. По его словам, фермеры в значительной степени полагаются на поддержку правительства.

Главу государства также проинформировали о том, что в регионе принимаются все меры по борьбе с заражением новым коронавирусом, причем Унгенский район по уровню распространения инфекции находится на 25-м месте из 32 районов.

Кроме того, на встрече обсуждались проблемы реализации инфраструктурных проектов, ремонта дорог, а также необходимость трудоустройства людей, вернувшихся в Молдову из-за пандемии COVID-19.

«Отметил, что развитие регионов страны и повышение уровня жизни населения является главной заботой нынешнего правительства, а упомянутые вопросы находятся в поле зрения высшего руководства страны, при этом проблемы засухи и пандемии включены в повестку дня заседания Высшего совета безопасности, которое состоится завтра.

Подчеркнул, что, невзирая на трудности, с которыми сталкивается страна, все обязательства по отношению к населению и экономическим агентам будут выполнены. В ближайшее время намерен провести такие встречи со всеми председателями районов Молдовы», – сообщил по завершении встречи Игорь Додон.

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