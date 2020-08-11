Немалая часть сельхозпроизводителей, блокирующих национальные дороги, платят мизерные налоги в бюджет.

Так, согласно источникам в правительстве, как минимум 21 сельхозлидер, которые три недели назад блокировали дороги в Штефан-Водском районе и которые совокупно обрабатывают почти 15 тыс. га, заплатили налогов в среднем 620, 23 л. на один гектар угодий в прошлом году.

Всего в 2019 г. сумма составила 9,4 млн лея. Для сравнения, нынешнее правительство выделяет свыше 1 тыс. леев на га в качестве компенсаций за погибший урожай.

Недавно были увеличены и субсидии по страхованию сельхозугодий и культур – с 50% до 70%. Тем не менее, количество застрахованных фермеров не превышает 10%. Они предпочитают получать бесплатную помощь государства.

Напомним, что депутаты ПСРМ-ДПМ-ПДС-Платформы DA договорились о создании двух рабочих групп, одна из которых – по поиску решений для поддержки сельхозпроизводителей в условиях засухи. Сложная ситуация в сельском хозяйстве будет обсуждаться и завтра, на заседании правительства.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака 10 по 16 августа

Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа