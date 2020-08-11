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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Икота тоже может быть симптомом коронавируса

11 августа
15:21 2020
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К такому неожиданному выводу пришли ученые США

На такие выводы специалистов натолкнул случай, описанный в издании «The American Journal of Emergency Medicine». У пациента в возрасте шестидесяти двух лет не было онкологических заболеваний и легочной патологии. Единственное, на что он жаловался, – икота, которая продолжалась в течение четырех дней и которую ничем не удавалось остановить, а также потеря веса.

Пациент не курил и не проявлял никаких симптомов коронавируса – у него отсутствовали высокая температура, затрудненное дыхание, боль в груди. Контактов с инфицированными он тоже не имел, и в зоны с высоким уровнем заболеваемости не ездил.

Однако когда мужчину обследовали с помощью рентгенографии и компьютерной томографии, в его легких обнаружили характерный для коронавируса эффект «матового стекла» – один из важных симптомов инфицирования.

Поэтому ученые рекомендуют врачам не упускать из виду даже такие нетипичные симптомы коронавируса, как икота, это может спасти жизнь больным.      

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