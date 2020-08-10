Еще у одного депутата от фракции Партии действие и солидарность обнаружены серьезные проблемы с декларацией о доходах.

Депутат ПСРМ Никита Цуркан обратился в Национальное агентство по неподкупности с просьбой проверить несколько несоответствий и пробелов в заполнении декларации о доходах своего коллеги Раду Мариана за последние 3 года.

Никита Цуркан утверждает, что в период с 2017 по 2018 год Раду Мариан задекларировал доход в размере более 620 тысяч леев, в том числе почти 200 тысяч леев от Министерства иностранных дел Великобритании. Депутат также объявил о доходах от общественных объединений, хотя депутатский мандат несовместим с какой-либо другой оплачиваемой должностью, включая должность, предоставленную иностранным государством или международной организацией, за исключением преподавательской и научной работы вне программы, установленной Регламентом парламента.

«Кроме того, каждый депутат в течение 30 дней с момента утверждения мандата должен заявить Постоянному бюро парламента о любой внепарламентской деятельности, которую он будет продолжать осуществлять, в этом смысле существует риск того, что Раду Мариан получил доход от различных общественные объединения, не заявив о них», – считает Никита Цуркан.

Депутат ПСРМ также заявляет, что, кроме того, Раду Мариан задекларировал два ценных актива на общую сумму более 244 000 леев, но не указал никакой недвижимости.

«Возникает вопрос, где депутат хранит два актива, которые в Молдове стоят 140 средних пенсий? Также были обнаружены другие несоответствия, которые ANI должен изучить», – говорит Цуркан.

Он также отмечает, что, помимо сокрытия доходов, большинство членов ПДС финансируются из-за рубежа через различные инструменты, в частности через НПО.

«Может, пора признать, что НПО являются легальным прикрытием для нелегального финансирования за границей заместителей Майи Санду? В этом случае народ задается вопросом: какие интересы представляют эти «чисто-грязные» избранные представители?», – задается вопросом депутат от ПСРМ.

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