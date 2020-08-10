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Газета "Кишиневские новости"

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В трагичном наводнении в Греции погибли 5 человек

10 августа
16:21 2020
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По меньшей мере 5 человек погибли в разрушительном наводнении, вызванном грозами и ливневыми дождями, на греческом острове Эвбея, передают ВВС.

По заявлению властей, среди жертв оказался восьмимесячный ребенок и два человека в старшей возрастной группе «за 80». Спасатели обнаружили тела в затопленных домах. Еще два человека объявлены пропавшими, поисковая миссия продолжается. Вода заблокировала дорожное движение и повредила жилые комплексы на острове. Десятки людей были эвакуированы из наиболее пострадавших районов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил остров Эвбея и выразил глубочайшие соболезнования погибшим, их семьям и сотням граждан, оставшимся без крыши над головой.

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