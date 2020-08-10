По данным ЦИК, на прошедших в воскресенье президентских выборах Белоруссии с 81,35% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихоновская, получив 8% голосов. Штаб Тихоновской отказывается признавать результаты ЦИК.

Сразу после объявления ЦИК результатов выборов, в нескольких городах Белоруссии начались массовые протестные акции. В центре Минска митингующие сооружали баррикады, а в качестве оборонительных средств против сил правопорядка использовали палки, бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости. Для разгона протестов милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. По итогам митингов были задержаны 3 тыс. граждан, возбуждены уголовные дела против организаторов и участников беспорядков, по которым задержанным грозит до 15 лет лишения свободы, около 100 человек пострадали.

Европейские лидеры уже успели отреагировать на сложившуюся в Белоруссии ситуацию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил председателю Европейского совета запрос о созыве внеочередного саммита Евросовета. По словам Матеуша Моравецкого, ЕС должен быть солидарен с гражданами Белоруссии, которые требуют свободы и честной смены власти.

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