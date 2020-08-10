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Газета "Кишиневские новости"

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Мошенник годами «доил» правительства США, Британии, Германии…

10 августа
15:26 2020
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Джеймс Ле Мезюрье, основатель движения «Белые каски» – обычный проходимец, цитирует заявление заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова издание   «Взгляд».

«Оказалось, что руководивший ими британский подданный Джеймс Ле Мезюрье – мошенник, которого интересовала исключительно роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти Британии, США, Дании, Германии, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно “сенсационные” материалы. В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой», – заявил Венедиктов. По версии турецкой полиции, Ле Мезюрье выпал с балкона своего дома в Стамбуле. Президент Сирии Башар Асад уверен, что основатель «Белых касок» был убит представителями спецслужб США. На Западе, традиционно, в смерти Ле Мезюрье обвинили Москву.

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