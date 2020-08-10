В Бухаресте, на пресс-конференции, председатель Сената социал-демократ Роберт Казанчук, презентовал «черную книгу» либерального правительства, сообщает «Международное румынское радио».

На встрече с журналистами руководство Социал-демократической партии объявило, что в ближайшее время намерено потребовать отставки правительства, которое возглавляет Людовик Орбан. Представители оппозиции утверждают: правящая Национал-либеральная партия не достигла успеха в борьбе с распространением COVID-19 и не смогла провести экономические реформы, которые так необходимы Румынии. Казанчук полагает – в Национал-либеральной партии сегодня думают только о предстоящих выборах, а не об интересах граждан страны.

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