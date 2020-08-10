Понедельник, 10 августа 2020, 20:46

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Румынские социал-демократы против либералов

10 августа
15:06 2020
Версия для печати

В Бухаресте, на пресс-конференции, председатель Сената социал-демократ Роберт Казанчук, презентовал «черную книгу» либерального правительства, сообщает «Международное румынское радио».

На встрече с журналистами руководство Социал-демократической партии объявило, что в ближайшее время намерено потребовать отставки правительства, которое возглавляет Людовик Орбан. Представители оппозиции утверждают: правящая Национал-либеральная партия не достигла успеха в борьбе с распространением COVID-19 и не смогла провести экономические реформы, которые так необходимы Румынии. Казанчук полагает – в Национал-либеральной партии сегодня думают только о предстоящих выборах, а не об интересах граждан страны.

Читайте также: Портал удачи: Для трех знаков зодиака он откроется с 8 по 18 августа

Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,54–0,17%
EUR19,44–0,38%
GBP21,63+0,06%
UAH0,60+0,31%
RON4,02–0,31%
RUB0,23+0,21%

Курсы валют в MDL на 10.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд