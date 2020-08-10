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Газета "Кишиневские новости"

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Украина заменит опасный во всех отношениях «Молот» на «Бучарду»

10 августа
14:21 2020
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В подразделения Вооруженных сил Украины вскоре поступит миномет «Бучарда», сообщает «Военное обозрение».

Украинские разработчики утверждают, что изделие «не является копией советского оружия» и «имеет улучшенные эксплуатационные характеристики». «Бучарда» идет на замену другому миномету – «Молот», который производился с 2015 года на Старокраматорском машиностроительном заводе. «Молот» имел неприятное свойство – взрываться при стрельбе, из-за этого в разное время погибли 17 военнослужащих, и 34 были ранены. Впрочем, миномет вряд ли был копией советского оружия, в Союзе его на вооружение никогда бы не приняли.

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