Владимир Зеленский написал в социальных сетях пост, в котором утверждает: Украина не намерена вмешиваться в президентские выборы в США, которые пройдут 3 ноября, сообщает gazeta.ru

Надо полагать, в Вашингтоне, получив эту информацию, облегченно вздохнули. «Уверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе вмешаться в будущем в выборы и тем самым навредить нашим надежным и искренним партнерским отношениям с США», – говорится в послании Зеленского.

В Республике Молдова президентские выборы пройдут на два дня раньше американских. Дипломатам из Кишинева надо бы потребовать от коллег из Киева тоже гарантий невмешательства в предстоящие выборы главы государства.

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