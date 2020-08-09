Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей от коронавируса, сообщают ВВС. Рубеж в 100 000 смертей был пройден.

За три месяца от коронавируса в Бразилии скончалось 50 000 человек. Эта цифра удвоилась всего за следующие 50 дней. На сегодняшний момент в стране зарегистрировано 3 млн случаев заражения. Пандемия все еще находится на пике, но магазины и рестораны вновь открыты.

Президент Бразилии Жаир Болсонару недооценил вирус и отменил меры, влияющие на падение экономики. По заявлению экспертов, местные власти сейчас всецело сконцентрированы на восстановлении экономики, из-за чего вирус не удастся купировать. Уже два министра здравоохранения подали в отставку из-за конфликта с правительством Болсонару на почве принимаемых мер.

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