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Газета "Кишиневские новости"

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Для кого в Молдове пенсия увеличилась в среднем с 2 615 до 5 148 леев

08 августа
20:36 2020
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С 1 июля по 6 августа Национальная касса социального страхования получила 16 548 заявок на пересмотр пенсий по возрасту, поданных получателями пенсий, оформленных с 1 января 1999 года, страховой стаж которых после этой даты составил не менее 10 лет. Таким образом, в результате пересмотра средняя пенсия для этих бенефициаров увеличилась с 2 615 леев до 5 148 леев. Данные представила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передает IPN.

Министр отметила в интервью, что в октябре получатели пенсий, размер которых не превышает 3 000 леев, а также бенефициары государственных социальных пособий, всего 659 886 человек, получат единовременную финансовую поддержку в размере 700 леев. Напомним, что 1 октября предстоит вторая индексация пенсий в 2020 году.

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