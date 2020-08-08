Союз пяти партий под названием Unirea, выступающих за объединение Республики Молдова с Румынией, осуждают намерение президента изменить Конституцию, сообщает Инфотаг

В специальном заявлении унионистов говорится, что поправки в Основной закон делаются лишь для того, чтобы исключить возможность слияния двух стран. «Не имея никаких достижений и выполненных обещаний за четыре года пребывания у власти, Додон обратился к электоральному популизму и предлагает изменения, которые невозможны», – говорится в заявлении. Также унионисты считают, что Додон «копирует своего господина Путина, который недавно изуродовал Конституцию России, так что международные договоры и решения Европейского суда по правам человека больше не имеют значения в РФ». Унионисты полагают: Республика Молдова должна объединиться с Румынией также, как ФРГ с ГДР в 1989 году.