Лидер парламентской фракции Парии «Платформа ”Достоинство и правда”» Александр Слусарь заявил на брифинге, что формирование выступает за проведение чрезвычайного заседания законодательного органа, сообщает Инфотаг.

По мнению депутата, правительство уже в августе имеет финансовую возможность выделить фермерам, потерявшим из-за засухи урожай, около 500 миллионов леев. «Политбюро партии предложило инициировать процедуру созыва чрезвычайного заседания для решения крайне серьезных проблем, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, и не только они. Фракция также начнет сбор подписей депутатов, необходимых для регистрации запроса о созыве заседания парламента. Нам необходимо собрать 34 подписи», – отметил на брифинге Слусарь.