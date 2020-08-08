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Газета "Кишиневские новости"

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Слусарь нашел у правительства Молдовы пятьсот миллионов

08 августа
15:56 2020
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Лидер парламентской фракции Парии «Платформа ”Достоинство и правда”» Александр Слусарь заявил на брифинге, что формирование выступает за проведение чрезвычайного заседания законодательного органа, сообщает Инфотаг.

По мнению депутата, правительство уже в августе имеет финансовую возможность выделить фермерам, потерявшим из-за засухи урожай, около 500 миллионов леев. «Политбюро партии предложило инициировать процедуру созыва чрезвычайного заседания для решения крайне серьезных проблем, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, и не только они. Фракция также начнет сбор подписей депутатов, необходимых для регистрации запроса о созыве заседания парламента. Нам необходимо  собрать 34 подписи», – отметил на брифинге Слусарь.

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