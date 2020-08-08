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Газета "Кишиневские новости"

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Белоруссия не должна принадлежать одному человеку

08 августа
15:51 2020
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В Белоруссии кандидат в президенты Светлана Тихановская – основной конкурент Александра Лукашенко, обратилась к народу страны с видеопосланием, сообщает «Военное обозрение»

Претендентка на пост главы государства отметила, что глава государства, кем бы он ни был, не должен держать население в страхе, отправлять в тюрьмы политиков и их детей. «Когда кто-то говорит, что не отдаст страну другой власти, мы не понимаем этих слов. Кому не отдаст? Как не отдаст? Разве ее кто-то присвоил, чтобы отдавать? Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Разве мы чья-то собственность? Белорусы не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку», – заявила Тихановская. Ранее, обращаясь к белорусским депутатам парламента, Лукашенко выдал: «Короче, страну я вам не отдам». Он имел в виду безответственных политиков.

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