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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 7 августа 18918 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 7 августа 18918 человек излечились
07 августа
20:46 2020
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На сегодняшний день в стране 18918 человек прошли лечение и 835  умерли от инфекции COVID-19. На 7 августа в Молдове подтверждено 26990 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1585 – в Приднестровье. Состояние здоровья  419 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1174  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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