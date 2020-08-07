На сегодняшний день в стране 18918 человек прошли лечение и 835 умерли от инфекции COVID-19. На 7 августа в Молдове подтверждено 26990 случаев заражения новым коронавирусом, из которых 1585 – в Приднестровье. Состояние здоровья 419 инфицированных – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1174 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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