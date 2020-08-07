Депутат-социалист Владимир Односталко продолжает изучать декларации о доходах «слуг народа»

На этот раз социалист поделился рядом любопытных фактов о депутате PRO-Moldova Руксанде Главан. Содержание ее декларации о доходах способно удивить любого: Люксовый Lexus за 22500 леев или 1200 евро. Оказывается, такое возможно! Депутат ПСРМ, обратившийся сегодня в Национальный орган по неподкупности с просьбой разобраться в несоответствиях и нарушениях в декларациях о доходах и интересах Руксанды Главан. Односталко также заметил, что бывшая министр, судя по декларациям прошлых лет, и ранее скрывала данные о ценных приобретениях. Кроме того депутат ПСРМ подозревает, что заявление Главан о продаже компании – липовое, потому что на самом деле она остается ее реальным бенефициаром. В заключение Односталко пообещал, что вскоре появятся новые разоблачения о депутатах с дурно пахнущими делами из олигархической партии «Продам Молдову».