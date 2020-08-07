Генеральный примар возмущен некачественным ремонтом учебных заведений столицы

На своей странице в социальной сети Ион Чебан высказал мнение по поводу результатов рабочей группы, которая проверила качество ремонта в учреждениях образования. Было выявлено много нарушений и отклонений от установленных норм. Примар выразил возмущение таким положением дел.

На заседании с руководителями управлений образования секторов столицы, экономическими агентами и рабочей группой были приведены следующие факты по итогам проверки тридцати школ и детских садов: не учтены условия, изложенные в технических заданиях,

отсутствует отчет о технических характеристиках некоторых работ, допущены чрезмерные расходы на покупку строительных материалов.

Ион Чебан заявил: «Я никому не позволю зарабатывать деньги на детях. Это недопустимо!». Он потребовал от ответственных лиц не подписывать акт приема ремонтных работ, которые не соответствуют нормам и выполнены некачественно, а виновных привлечь к ответственности.

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