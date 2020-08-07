7 августа 2020 года (25 июля по старому стилю) в народе отмечают день Анны Летней (Галилейской)

История:

Анна Летняя (Галилейская) по преданию жила в Назарете в 1 веке до наступления новой эры. Выйдя замуж за Иоакима, она несколько десятилетий не могла забеременить. В те времена бездетность была плохим знаком, и потому Иоаким решил попытаться молитвами в уединении в пустыне снискать милость божью. И чудо свершилось: к нему явился Ангел, возвестивший о скором появлении у Анны дочери. Вне себя от радости Иоаким поспешил домой, а вскоре благая весть стала явью, и у Анны родилась дочь, которую нарекли Марией – известной из святых писаний как Дева Мария, давшая жизнь Иисусу Христу.

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Чего нельзя делать 7 августа 2020 года

Нельзя 7 августа вечером, а тем более ночью, гулять. В старину люди не сомневались, что именно в этот день злые духи способны наслать на гуляющих болезни и неудачи. Запрещены на Анну Летнюю любые скандалы. Даже если вы полностью уверенны в своей правоте, в этот день не стоит из-за этого напрягаться, потому что вы в итоге можете потерять гораздо больше.

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Поверья и приметы:

В давние времена на 7 августа были приметы, которые люди старались не нарушать. Например, банальная смена постельного белья в этот день могла привести к тому, что вам начнут сниться кошмары. Или мытье полов также провоцировало неожиданные ссоры.

К этому дню обычно начинали собирать урожай первого картофеля. А поскольку картофель всегда считался очень важным продуктом, 7 августа накрывали стол, где главным блюдом был именно этот овощ.

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