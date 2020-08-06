Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 августа 26628 зараженных
06 августа
21:51 2020
К вечеру 6 августа в Молдове зарегистрированы 406 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 5 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2254, из них первичных – 1754, а повторных 500.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 26628 человек.
Из 406 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 5, вспомогательный персонал – 2.
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