Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала «Украина 24» заявил, что в ходе реформы МВД на смену участковым инспекторам придут шерифы.

Еще их называют «полицейские общины». Они будет получать в свое распоряжение служебный автомобиль, помещения для работы, полную экипировку, планшет для ведения дел, и заработную плату не менее чем 14 тысяч гривен. «И тут финансирование, в том числе, возлагается на общину. Это по аналогии – местный шериф, который постоянно со всеми общается», – пояснил Мартыненко. Чтобы стать «полицейским общины» действующий сотрудник МВД должен будет пройти трехмесячные курсы.

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