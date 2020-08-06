Четверг, 6 августа 2020, 21:31

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Составлена инструкция по дракам на борту самолета

Составлена инструкция по дракам на борту самолета
06 августа
19:21 2020
Версия для печати

В условиях эпидемии здесь есть свои тонкости

Несколько дней назад на авиарейсе нидерландской компании KLM на курорт Ибица два пассажира отказались надевать защитные маски. В результате на борту произошла драка.

После этого журналисты издания De Speld разработали своеобразную инструкцию: как правильно драться в самолете во время пандемии. Прежде всего, пассажирам посоветовали иметь в виду, что есть перспектива быть помещенным на карантин вместе с противником. Поэтому надо выбирать того, с кем собираетесь подраться.

Даже во время потасовки рекомендуется максимально соблюдать социальную дистанцию – по возможности драться не кулаками, а локтями, и использовать в качестве оружия подручные предметы, чтобы не слишком тесно контактировать друг с другом. Да, и руки желательно предварительно тщательно вымыть. Следует также стараться воздержаться от укусов, чтобы уменьшить потенциальную возможность поймать коронавирус.

Неплохо также взять координаты попутчиков – вдруг у кого-то из драчунов окажется положительным тест на коронавирус, тогда другим следует сообщить об этом.  

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака на неделе с 3 по 9 августа

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,440,00%
EUR19,53+0,06%
GBP21,63+0,25%
UAH0,59–0,17%
RON4,04–0,06%
RUB0,22–0,63%

Курсы валют в MDL на 06.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд