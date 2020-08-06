В условиях эпидемии здесь есть свои тонкости

Несколько дней назад на авиарейсе нидерландской компании KLM на курорт Ибица два пассажира отказались надевать защитные маски. В результате на борту произошла драка.

После этого журналисты издания De Speld разработали своеобразную инструкцию: как правильно драться в самолете во время пандемии. Прежде всего, пассажирам посоветовали иметь в виду, что есть перспектива быть помещенным на карантин вместе с противником. Поэтому надо выбирать того, с кем собираетесь подраться.

Даже во время потасовки рекомендуется максимально соблюдать социальную дистанцию – по возможности драться не кулаками, а локтями, и использовать в качестве оружия подручные предметы, чтобы не слишком тесно контактировать друг с другом. Да, и руки желательно предварительно тщательно вымыть. Следует также стараться воздержаться от укусов, чтобы уменьшить потенциальную возможность поймать коронавирус.

Неплохо также взять координаты попутчиков – вдруг у кого-то из драчунов окажется положительным тест на коронавирус, тогда другим следует сообщить об этом.

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