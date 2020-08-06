Майя Санду далеко не тот скромный политик из народа, которого она пытается из себя изобразить. Об этом в своем анализе для портала Politics.md сообщает Виталий Катанэ.

Он считает, что Майя Санду, демонстративно делая упор на скромных потребностях как обычного гражданина (“трачу 6 тыс. леев в месяц”), на самом деле расходует значительно более крупные средства, которые при этом покрываются другими лицами и организациями.

«Расходы Майи Санду намного больше, чем кажутся на первый взгляд. Например, сколько стоит поездка из Кишинева в европейский город на мероприятие “гражданского общества” – с учетом авиабилетов, гостиницы, кофе-брейков и ресторанов? Шести тысяч леев точно не хватит. И таких поездок было и есть очень много», – отметил автор.

По его мнению, хитрость Майи Санду состоит в том, что формально за все подобные мероприятия платят другие, например, фонд Людмилы Козловской “Open Dialog”. Продвижение Майи Санду в медийном пространстве также напрямую не стоит ей ни бана. Все расходы несут другие участники изощренной схемы, а посему, утверждает Катанэ, лидеру ПДС формально удается вписываться в имидж бедного политика. Тем не менее, у общества растет количество вопросов.

«Майя Санду так и не объяснила, кто оплатил несколько месяцев прогулки по Гарварду», – задается вопросом Виталий Катанэ.

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