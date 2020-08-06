Депутат от ПСРМ Богдан Цырдя высказался по поводу скандального комментария Майи Санду, в котором она обвинила нынешние власти Молдовы во взрыве в Бейруте.

Социалист написал в соцсетях, что «обвинить бездоказательно собственную страну в величайшей трагедии 21 века может либо полный неадекват, либо законченный циник».

«Господи, я отказываюсь верить своим глазам. Санду обвинила молдавские власти во взрыве в Бейруте!

Дескать, нитрат аммония, который привел к взрыву, был конфискован с молдавского судна! И власти взяли взятку за регистрацию судна.

Господа! Это мощнейший провал Санду за все время ее политической деятельности. Либо ее кто-то люто подставил, либо она глупа, как саратовская степь.

Объясним по пунктам:

1. Ливан не обвинял власти Молдовы в Бейрутской трагедии. Это сделала только Санду. Вопрос –это неадекватность или злонамеренность?

2. Владельцем судна, чей груз мог взорваться в Ливане, был предприниматель из Хабаровска – Гречушкин Игорь. Экипаж – в основном украинцы. Груз был конфискован в 2013 году Ливаном. Сам груз был из Батуми, направлялся в Мозамбик. Взрыв в Бейруте произошёл из-за вопиющих нарушений техники безопасности. Вопрос – а при чем тут Молдова?

3. “Корабль Rhosus (IMO 8630344) был зарегистрирован в Государственном реестре судов с 23.02.2012 по 23.02.2014 – период правления правительства Филата, Лянкэ – однопартийцев и боссов Санду. Вопрос – а при чем тут нынешние власти?

4. Министром транспорта был Анатол Шалару (ЛП), министром экономики – Андриан Канду – нынешний партнер Санду. Сама Санду была министром образования. Шалару – главный виновник регистрации. Вопрос: Санду атакует собственных партнеров, обратится в ГП?

5. Альянс за Евроинтеграцию годами выдавал регистрации всем, кому попало. Так мы и получили к 2017 году огромный флот – 167 кораблей! И эти корабли постоянно попадали в международные скандалы. В августе 2012 года 12 молдавских кораблей попали под санкции в связи с торговлей с Ираном! В 2014-2015 «молдавское судно» Blue Sky M было задержано с 800 нелегалами на борту. В 2018 «молдавский» корабль Breath был задержан с 1,4 тонны кокаина (привет Плахотнюку от СК России).

Вопрос: а почему Санду молчала в 2012-2015? Потому что была членом правительства, частью банды?

6. Санду очень хотелось заработать очки на трагедии, обвинить опять Додона. Но что-то пошло не так. Она опять обвинила саму себя. «Консервы» хорошо подставили Санду. Обвинить бездоказательно собственную страну в величайшей трагедии 21 века может либо полный неадекват, либо законченный циник.

P.S. А генпрокурору мы рекомендуем внимательно изучить данный кейс. Санду же попросила!», – таким призывом завершает свой эмоциональный пост в соцсетях Цырдя.

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