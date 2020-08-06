Игорь Додон пришел на помощь многодетной семье погорельцев из Дрокии
Пожар уничтожил дом многодетной семьи из Дрокии. Президент Молдовы начал кампанию по сбору средств на ремонт дома
Семья Беженару из города Дрокия переживает трудные времена: недавно пожар уничтожил их дом, который они как раз закончили строить. Об этом случае президент Игорь Додон рассказал на своей странице в Facebook.
«Это происходит уже во второй раз. 13 лет назад супруги Беженару пережили похожую драму, когда их старый дом сгорел дотла. Строительство нового жилища началось в 2008 году и завершилось весной нынешнего года.
Андрей и Екатерина Беженару с любовью растят девятерых детей в возрасте от года до двадцати и сейчас ждут рождения десятого ребенка. Андрей работает трактористом на местном аграрном предприятии, а Елена – домохозяйка», – написал президент.
Игорь Додон решил оказать семье Беженару помощь и начал кампанию по сбору средств на ремонт дома.
Все, кто желают внести свой вклад и оказать финансовую помощь семье Беженару могут отправить средства на счёт:
Bejenaru Andrei
ф/к 0973009128010,
IBAN: MD30AG000000022591158422,
AGRNMD2X
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