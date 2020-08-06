Пожар уничтожил дом многодетной семьи из Дрокии. Президент Молдовы начал кампанию по сбору средств на ремонт дома

Семья Беженару из города Дрокия переживает трудные времена: недавно пожар уничтожил их дом, который они как раз закончили строить. Об этом случае президент Игорь Додон рассказал на своей странице в Facebook.

«Это происходит уже во второй раз. 13 лет назад супруги Беженару пережили похожую драму, когда их старый дом сгорел дотла. Строительство нового жилища началось в 2008 году и завершилось весной нынешнего года.

Андрей и Екатерина Беженару с любовью растят девятерых детей в возрасте от года до двадцати и сейчас ждут рождения десятого ребенка. Андрей работает трактористом на местном аграрном предприятии, а Елена – домохозяйка», – написал президент.

Игорь Додон решил оказать семье Беженару помощь и начал кампанию по сбору средств на ремонт дома.

Все, кто желают внести свой вклад и оказать финансовую помощь семье Беженару могут отправить средства на счёт:

Bejenaru Andrei

ф/к 0973009128010,

IBAN: MD30AG000000022591158422,

AGRNMD2X

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