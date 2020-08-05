6 августа: Категорические запреты в День Бориса и Глеба Летних
6 августа 2020 года (24 июля по старому стилю) в народе чествуют Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
История:
В четверг, 6 августа 2020 года, в народе отмечают День Бориса и Глеба. Дата по старому стилю: 24 июля. История этого православного праздника берет начало в 1115 году.
Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира. Родились они чуть раньше крещения на Руси. Братья были хорошо образованными и глубоко верующими.
Позднее отец отправил их правителями Ростова и Мурома. Подданные любили их за мудрость и справедливость.
Однако, когда князь Владимир оказался при смерти, старший сын Святополк объявил себя Великим князем Киевским. Дабы избавить себя от конкурентов на трон, Святополк подослал к Борису убийц. Та же судьба ждала и Глеба.
Братья, вопреки традициям, не развязали междоусобицу, не пошли на убийство Святополка, оставшись навсегда в памяти русской.
Русская и Константинопольская церкви канонизировали Бориса и Глеба, объявив их первыми святыми.
На Руси верили, что Святые Борис и Глеб защитят всех, кто вспомнит о них в молитвах.
Чего нельзя делать 6 августа 2020 года
Основной запрет 6 августа распространяется на любые работы. В этот день нельзя работать ни дома, ни на огороде, ни в хозяйстве. Даже самые неотложные работы лучше перенести на другой день, в противном случае, вы рискуете прогневать земных и небесных духов, что неизбежно очень отрицательно скажется на вашей жизни.
Поверья и приметы:
Борис и Глеб были причислены к лику святых. В народе святые почитаются как целители и чудотворцы.
На Бориса и Глеба на Руси традиционно собирали ягоды черемухи, из них готовили разные лечебные мази и настойки. Также в этот день считалось обязательным заготавливать на зиму березовые веники. Еще, если 6 августа в небе полнолуние, то погода этого дня может сохраниться до конца месяца.
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