6 августа 2020 года (24 июля по старому стилю) в народе чествуют Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

История:

В четверг, 6 августа 2020 года, в народе отмечают День Бориса и Глеба. Дата по старому стилю: 24 июля. История этого православного праздника берет начало в 1115 году.

Борис и Глеб были младшими сыновьями князя Владимира. Родились они чуть раньше крещения на Руси. Братья были хорошо образованными и глубоко верующими.

Позднее отец отправил их правителями Ростова и Мурома. Подданные любили их за мудрость и справедливость.

Однако, когда князь Владимир оказался при смерти, старший сын Святополк объявил себя Великим князем Киевским. Дабы избавить себя от конкурентов на трон, Святополк подослал к Борису убийц. Та же судьба ждала и Глеба.

Братья, вопреки традициям, не развязали междоусобицу, не пошли на убийство Святополка, оставшись навсегда в памяти русской.

Русская и Константинопольская церкви канонизировали Бориса и Глеба, объявив их первыми святыми.

На Руси верили, что Святые Борис и Глеб защитят всех, кто вспомнит о них в молитвах.

Чего нельзя делать 6 августа 2020 года

Основной запрет 6 августа распространяется на любые работы. В этот день нельзя работать ни дома, ни на огороде, ни в хозяйстве. Даже самые неотложные работы лучше перенести на другой день, в противном случае, вы рискуете прогневать земных и небесных духов, что неизбежно очень отрицательно скажется на вашей жизни.

Поверья и приметы:

Борис и Глеб были причислены к лику святых. В народе святые почитаются как целители и чудотворцы.

На Бориса и Глеба на Руси традиционно собирали ягоды черемухи, из них готовили разные лечебные мази и настойки. Также в этот день считалось обязательным заготавливать на зиму березовые веники. Еще, если 6 августа в небе полнолуние, то погода этого дня может сохраниться до конца месяца.

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